Enna: segnalate tre persone per uso di stupefacenti

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Nei giorni scorsi, in occasione anche dello svolgimento della consueta fiera di maggio a Enna Alta, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Enna hanno effettuato una serie di servizi mirati al controllo del territorio e dei principali punti di aggregazione. La specifica attività dei militari è stata finalizzata in particolar modo alla prevenzione e alla repressione dell’uso di sostanze stupefacenti tra i frequentatori nella zona e nelle vie limitrofe la fiera.

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In particolare, durante le attività di pattugliamento delle aree sensibili e di maggiore afflusso, l’attenzione si è concentrata sia tra le aree espositive che nei principali snodi per la mobilità cittadina.

Proprio in tale contesto, i Carabinieri hanno proceduto al controllo e alla successiva segnalazione alla Prefettura di Enna di tre giovani sorpresi, in tre distinte circostanze, a consumare sostanze stupefacenti. Due di questi soggetti sono stati individuati e fermati proprio all’interno dell’area della fiera, mentre un terzo è stato controllato nei pressi della fermata degli autobus.

I controlli volti alla tutela della pubblica sicurezza, al monitoraggio dei punti di aggregazione giovanile e al contrasto del consumo di droghe proseguiranno con l’intento di garantire alla popolazione e ai visitatori un “sano divertimento” in una massima cornice di sicurezza.

Va sottolineato che le persone segnalate ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, cioè per uso personale di sostanze stupefacenti, a seguire vengono convocate presso la Prefettura per un colloquio con il supporto del servizio sociale durante il quale sono fornite informazioni sul procedimento in corso e sulle conseguenze anche legali ed amministrative a cui va incontro chi fa uso di droghe, il tutto al fine di un loro recupero. Le sanzioni amministrative che possono essere inflitte prevedono infatti, tra le altre, la sospensione della patente, del passaporto e dell’eventuale porto d’armi. Il colloquio con l’assistente sociale è un momento cardine in quanto è volto sia ad accertare le ragioni della violazione, nonché individuare gli accorgimenti per prevenirne ulteriori, sia ad approfondire altre questioni legate all’uso di sostanze stupefacenti.