Nelle ultime settimane sono giunte in redazione alcune segnalazioni circa la presenza di topi in alcuni quartieri della città di Enna. Le segnalazioni sono giunte da diverse zone, in particolare nei quartieri Fundrisi, Via Mercato, Pisciotto e Lombardia, richiamando l’attenzione sul problema.

I cittadini si augurano che le autorità locali, in collaborazione con il servizio di sanità pubblica, attuino un piano d’azione efficace per risolvere la problematica.