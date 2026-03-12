Enna, segnalata discarica abusiva con amianto a Cozzo Matrice

PUBBLICITÀ

Una segnalazione formale è stata inviata al Comune di Enna per denunciare la presenza di una discarica abusiva con rifiuti pericolosi contenenti cemento-amianto nei pressi del sito archeologico di Cozzo Matrice. A renderlo noto è il Comitato Lakers Pergusa.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione delle istituzioni su una situazione ritenuta particolarmente grave sia sotto il profilo ambientale sia per il valore storico e paesaggistico dell’area interessata.

Secondo quanto riferito dal Comitato, la vicenda sarebbe emersa l’11 marzo 2026, quando un cittadino avrebbe inviato materiale fotografico e video relativo alla presenza di pannelli di eternit all’inizio del percorso archeologico del sito.

La segnalazione contiene anche indicazioni dettagliate per individuare l’area in cui sarebbero stati abbandonati i rifiuti. Il punto indicato si trova lungo la Strada Vicinale Monte Salerno, oltrepassato il cancello del sito archeologico di Cozzo Matrice, proseguendo lungo la via principale fino a incontrare, sulla sinistra, due pilastri in cemento armato che aprono un varco. Proprio in quella zona, secondo quanto denunciato, sarebbe evidente la presenza del materiale pericoloso. Le coordinate indicate sono 37.535056, 14.311292.

Nella parte conclusiva della nota si legge: “Data la nota pericolosità del materiale riversato e data l’importanza del sito archeologico e paesaggistico, preghiamo gentilmente la Signoria Vostra di fare il possibile per la rimozione e lo smaltimento di questi materiale pericolosi ed inquinanti al più presto, secondo le procedure del caso. Chiediamo altresì un’ indagine accurata per scoprire i responsabili di tale crimine”.