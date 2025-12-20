Enna, seduta rinviata per mancanza del numero legale: la presa di posizione di Giusy Macaluso

PUBBLICITÀ

«Esprimo indignazione e forte condanna per quanto accaduto nella seduta del Consiglio comunale di ieri, convocata per discutere il bilancio di previsione, uno degli atti più importanti e qualificanti dell’azione amministrativa». È quanto dichiara Giusy Macaluso, consigliere comunale a Enna.

«L’assenza di numerosi consiglieri comunali, unita al comportamento inspiegabile di chi, pur essendo presente in aula, ha scelto di non rispondere “presente” all’appello, ha deliberatamente impedito il raggiungimento del numero legale, paralizzando i lavori del Consiglio», prosegue Macaluso.

Secondo il consigliere, «a rendere la situazione ancora più grave è stata l’assenza dell’assessore al bilancio, inspiegabile e inaccettabile in una seduta dedicata proprio a un atto di sua diretta competenza». Quanto accaduto, sottolinea, «rappresenta un grave vulnus al funzionamento delle istituzioni democratiche e un’offesa al ruolo del Consiglio comunale, ridotto a teatro di assenze e tatticismi politici che nulla hanno a che vedere con l’interesse pubblico».

«Per effetto di tali comportamenti – aggiunge – la seduta non ha potuto avere inizio ed è stata rinviata a oggi, alla stessa ora, con un inutile spreco di risorse pubbliche e un messaggio disastroso lanciato ai cittadini».

Macaluso definisce questi atteggiamenti «irresponsabili e lesivi della dignità dell’ente» e ribadisce che «chi ricopre un incarico pubblico ha il dovere di esserci, di assumersi le proprie responsabilità e di rispondere del proprio operato, soprattutto quando si tratta di decidere sul futuro finanziario del Comune».

«Il Consiglio comunale rappresenta il luogo massimo del confronto democratico e della responsabilità politica: la partecipazione ai lavori d’aula non è una facoltà, ma un dovere morale e istituzionale nei confronti della comunità amministrata», conclude il consigliere, auspicando che «nella seduta odierna il Consiglio possa svolgere regolarmente le proprie funzioni e garantire la necessaria serietà nell’esame di atti che incidono direttamente sul futuro del Comune e dei suoi cittadini».