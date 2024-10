Enna: secondo appuntamento di “Documentaria on The Road”

PUBBLICITÀ

Martedì si svolgerà la seconda giornata del programma di “Documentaria On The Road” presso l’Università Kore e presso il Garage Arts Platform di Enna Bassa, con il patrocinio del Comune.

PUBBLICITÀ

Alle 15 si terrà, presso l’Auditorium Pettinato del Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, l’incontro per gli studenti con il regista Gabriele Licchelli e la proiezione del suo film documentario “Go, Friend, Go” (2022, 68 min.). L’incontro è moderato da Andrea Rabbito, professore ordinario di cinema, fotografia e televisione. Saranno inoltre presenti rappresentanti dell’Associazione Garage e del team di Documentaria – Festival del Cinema Documentario di Noto.

Alle 19:30 si terrà la proiezione presso il Garage Arts Platform (ingresso 5/3 euro con tessera garage 24-25, via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa) e il talk con Gabriele Licchelli in compagnia del team del Garage e di Documentaria, seguita da cena sociale.

La rassegna prosegue così l’approfondimento sul tema delle migrazioni: dopo aver trattato il 7 ottobre le problematiche, la solidarietà, le storie e l’umanità legata alla rotta migratoria sulle Alpi tra Italia e Francia con il film “The Milky Way” di Luigi D’Alife, “Go, Friend, Go” di Licchelli, Settembrini e Lorusso si concentra sulla rotta balcanica lungo la quale ogni anno migliaia di persone cercano di raggiungere l’Europa, tentando di attraversare, confine dopo confine, tutti i Paesi dell’area balcanica, camminando tra boschi, fiumi e montagne, o nascondendosi sotto camion e treni merci. Il più delle volte vengono fermate dalla polizia di confine, che le rimanda indietro con la forza, costringendole a ricominciare da capo il loro viaggio, come in un terribile gioco.

Il film, ambientato tra Patrasso in Grecia, Šid in Serbia, Bihać in Bosnia e Trieste in Italia, unisce insieme frammenti di storie e luoghi, utilizzando diverse tecniche narrative e invita lo spettatore a immedesimarsi nella dimensione di sofferenza e speranza di chi vive nel limbo.