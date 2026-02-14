Enna: seconda lezione della Scuola di Formazione Politica promossa da Fratelli d’Italia

PUBBLICITÀ

Si è svolta presso Palazzo Pollicarini ad Enna la seconda lezione della Scuola di Formazione Politica dell’entroterra siciliano, promossa da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. Ospite dell’incontro è stato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che è intervenuto sul tema “Gli Enti Locali”, illustrando la propria esperienza amministrativa alla guida del Comune etneo.

Nel corso dell’intervento sono stati affrontati ruolo, responsabilità e funzioni degli enti territoriali, con riferimento alla gestione delle risorse, alla programmazione e al rapporto con i cittadini.

All’iniziativa hanno preso parte giovani, amministratori e militanti, che hanno partecipato al dibattito con domande e interventi.

“L’iniziativa – spiega la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi – si inserisce in un percorso strutturato volto a rafforzare competenze e consapevolezza politica nel territorio di Enna e Caltanissetta, consolidando una classe dirigente preparata, radicata e capace di affrontare con serietà le sfide future”.