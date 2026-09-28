Enna, seconda edizione dell’Urban Trail tra corsa e promozione del territorio

PUBBLICITÀ

Si è svolta a Enna la seconda edizione dell’Urban Trail, organizzata dal CSI di Enna in collaborazione con il Marathon Club.

PUBBLICITÀ

La manifestazione si è articolata in due giornate. Il 26 settembre si è tenuta la conferenza di presentazione del progetto, durante la quale è stato illustrato il percorso e sono stati forniti i dettagli organizzativi dell’iniziativa.

Il 27 settembre si sono svolte le attività sportive, con tre modalità di partecipazione: un percorso lungo da 20 chilometri, una gara corta da 13 chilometri e una passeggiata guidata attraverso le vie della città.

I tracciati hanno attraversato diversi quartieri del capoluogo, con l’obiettivo di unire attività sportiva e conoscenza del territorio.

Al termine delle gare, prima della premiazione, gli atleti hanno potuto usufruire degli spazi della palestra dell’Università Kore di Enna, dove sono stati proposti esercizi dedicati al recupero muscolare post-gara.