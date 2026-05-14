Enna, scuole: via libera della giunta a interventi nei plessi Pascoli e Garibaldi

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Lo scorso lunedì 6 maggio, la giunta municipale di Enna ha approvato due importanti progetti riguardanti gli istituti scolastici comprensivi “Santa Chiara” e “De Amicis”.

In particolare gli interventi riguardano, rispettivamente, il plesso “Pascoli”, oggi sito in Piazza Napoleone Colajanni, e il plesso “Garibaldi” sito in Via Duca d’Aosta e prevedono l’adeguamento alla normativa antincendio, grazie all’ammissione al finanziamento da parte del Comune di Enna, nell’ambito del piano nazionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, finanziato con fondi PNRR.

“Anche in questo caso – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Gaetana Palermo – l’amministrazione comunale, anche grazie al prezioso supporto del lavoro degli uffici,, si è mossa con tempestività, cogliendo questa preziosa occasione di finanziamento in favore della sicurezza degli istituti scolastici cittadini”.

Gli interventi, infatti, prevederanno, in entrambi i plessi scolastici, l’adeguamento alla normativa antincendio attraverso i seguenti interventi: compartimentazione delle diverse attività soggette presenti nell’edificio scolastico; adeguamento delle vie di esodo; adeguamento della gestione della sicurezza antincendio; adeguamento del sistema di controllo e spegnimento dell’incendio; adeguamento della rivelazione ed allarme e adeguamento dell’operatività antincendio, per un importo pari a € 70.000 per quanto riguarda il plesso Pascoli e di € 130.000 per il plesso Garibaldi.

Sempre in tema di sicurezza dei plessi scolastici comunali, è stato poi approvato, il 13 maggio 2026, il progetto esecutivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche presso del plesso Garibaldi dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” per un importo pari a 120mila euro.

“L’amministrazione Dipietro – conclude l’Assessore Palermo – continuerà ad operare fino all’ultimo giorno di mandato nell’interesse della collettività, con l’obiettivo di non far perdere alla città nessuna opportunità di miglioramento. Per quanto mi riguarda, chiudo la mia esperienza in questa consiliatura con la serenità di chi ha fatto, fino all’ultimo giorno del proprio mandato, ciò che il ruolo imponeva di fare con competenza, amore ed onestà”.