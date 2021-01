Enna. Scuole Rodari e Fontanazza, la minoranza: “Cercavamo una scelta dettata dal buon senso”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa dei gruppi consiliari di minoranza PD, ED-GD e Nuova Cittadinanza al Consiglio Comunale di Enna in merito alla vicenda delle scuole dell’infanzia Rodari e Fontanazza.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo nel buon senso della maggioranza, auspicando che il silenzio protrattosi per oltre una settimana potesse produrre il risultato sperato e cioè quello che venisse posta l’attenzione soprattutto sui profili pedagogici della vicenda avendo a cuore il diritto dei 40 alunni delle due scuole dell’infanzia alla continuità didattica ed al completamento di un ciclo di formazione fondamentale per la loro crescita, accompagnati dalle insegnanti ormai loro punto di rifermento. Oggi (ieri per chi legge n.d.r) ed ancora una volta in Terza Commissione i Consiglieri di Minoranza Marino e Baldi hanno prospettato soluzioni alternative, ma nessuna apertura della maggioranza; unica gentile concessione, così è stata definita, mantenere le strutture in attesa della trasformazione delle scuole da comunali a statali.

Siamo stati accusati di strumentalizzare noi la vicenda ed i genitori i loro figli “per il cambio della maestra non è mai morto nessuno”, Il cambiamento è una cosa di formazione”, “tanto non è scuola dell’obbligo ???”. Vedremo in Consiglio se anche su tali affermazioni vi sarà l’unanimità della maggioranza od una doverosa presa di distanze.

Noi non ci arrendiamo ed in Consiglio porteremo avanti, ancora con più forza le motivazioni che abbiamo avuto l’onore ed il piacere di condividere con i genitori.

Definire isterica la loro presa di posizione, come è stato detto stamattina, li offende ed offende soprattutto gli interessi dei loro figli che oggi sono chiamati a pagare il prezzo di una scelta politica legata solo ai numeri, salvo poi adottare tutta una serie di determinazioni che vanno in una diversa direzione ma questo sarà motivo di altro confronto se ce lo consentiranno.

Ai genitori va il nostro sostegno confermando l’impegno massimo per garantire a loro ed ai loro figli serenità e rispetto.

Come qualcuno ha scritto noi come minoranza non abbiamo ottenuto alcun risultato perché non cercavamo un’affermazione politica ma una scelta dettata dal buon senso, buona amministrazione significa soprattutto questo”.