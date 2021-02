Enna, scuole chiuse da domani al 13 marzo

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, con l’ordinanza numero 8 del 26 febbraio 2021, dispone la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle Istituzioni Universitarie, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia, aventi sede sul territorio del Comune di Enna dal 27 febbraio 2021 al 13 marzo.