Enna, scuolabus guasti, La Porta rassicura: “Da lunedì servizio regolare con mezzi sostitutivi”

L’assessore alla comunità educante del Comune di Enna, Giuseppe La Porta, è intervenuto in merito al guasto degli scuolabus comunali che nei giorni scorsi non hanno consentito ad alcuni alunni dell’Istituto Neglia Savarese di raggiungere la scuola.

L’assessore ha rassicurato che da lunedì non ci saranno più disagi, poiché l’Amministrazione ha provveduto ad affittare due mezzi sostitutivi per garantire il trasporto degli studenti.

Sulle cause dello stop, La Porta ha chiarito che i disservizi sono stati determinati da imprevisti tecnici che non hanno reso possibile un intervento immediato, ma ha sottolineato che la situazione è stata comunque risolta nell’arco di un giorno.