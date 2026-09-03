Enna: scuolabus al via dal primo giorno di scuola, servizio anche nel pomeriggio

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Tutto pronto ad Enna per il il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2026/27, confermato l’avvio del servizio sin dal suono della prima campana. Lo annuncia l’assessore comunale alla pubblica istruzione Marinella Adamo.

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Una delle novità più significative di quest’anno riguarda gli alunni iscritti ai corsi a tempo pieno e prolungato. Per rispondere alle esigenze organizzative delle famiglie, sarà infatti garantito il servizio di scuolabus anche in orario pomeridiano. A tal fine, sono stati definiti itinerari dedicati, studiati appositamente per il pomeriggio, con punti di raccolta specifici.

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Inoltre, arriva un nuovo scuolabus elettrico da 22 posti, in linea con le politiche di transizione ecologica che vuole portare avanti il Comune con l’Amministrazione Crisafulli. L’investimento mira non solo al potenziamento del servizio in sé, ma testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione sul fronte della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Il pulmino sarà alimentato e quindi ricaricato tramite un wall box, acquistato anch’esso appositamente.

Infine, è stata avviata un’interlocuzione con la SAIS autolinee in merito alla mobilità urbana, per decongestionare il traffico cittadino nelle fasce orarie critiche di entrata e uscita da scuola. L’obiettivo è arrivare a una modifica del regolamento interno che consenta agli alunni, a partire dai dieci anni di età, di usufruire degli autobus di linea urbani, favorendo così l’autonomia dei ragazzi e un alleggerimento del flusso veicolare privato.

“Il nostro impegno è quello di offrire alle famiglie un servizio che sia sempre più moderno, sostenibile e vicino alle reali esigenze quotidiane”, dichiara l’assessore alla pubblica istruzione.

Per ulteriori dettagli sugli itinerari e gli orari, si invita a consultare la pagina dei servizi educativi, sul sito istituzionale del Comune di Enna.