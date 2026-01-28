Enna: Scuola Savarese senza illuminazione esterna da tre mesi

PUBBLICITÀ

Da circa tre mesi l’area esterna della scuola media Nino Savarese, a Enna Bassa, è priva di illuminazione. La situazione, segnalata alla nostra redazione, desta preoccupazione sul piano della sicurezza per alunni e personale scolastico, ma anche per tutti coloro che frequentano l’istituto nelle ore pomeridiane e serali.

PUBBLICITÀ

La carenza di illuminazione riguarda non solo le attività didattiche pomeridiane, ma anche le iniziative extrascolastiche, comprese le attività sportive organizzate da diverse società che utilizzano gli spazi della scuola nel pomeriggio e in serata.

L’assenza di luce rende infatti più difficoltoso e potenzialmente pericoloso l’accesso e l’uscita dall’edificio, soprattutto nelle ore serali e durante i mesi invernali, quando le condizioni di visibilità sono ridotte.

L’auspicio è che si possa procedere al ripristino dell’illuminazione nel più breve tempo possibile, così da garantire condizioni di sicurezza adeguate a tutti gli utenti della struttura.