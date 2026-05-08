Enna, Scuola Pascoli: De Rose incontra insegnanti e genitori, “Serve una soluzione definitiva”

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Il candidato a sindaco di Enna Ezio De Rose ha avuto un’interlocuzione con alcuni insegnanti e genitori degli alunni della scuola media “Pascoli”, facente parte dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara.

Sono state rappresentate alcune criticità emerse a seguito del trasferimento della scuola dagli storici locali della “Pascoli”, oggi destinati all’università, all’attuale sede di Santa Chiara. Secondo quanto segnalato, gli spazi attualmente utilizzati non risulterebbero pienamente adeguati a garantire condizioni ottimali per lo svolgimento delle attività didattiche quotidiane, sia sotto il profilo della funzionalità che dell’organizzazione degli ambienti.

Ezio De Rose ha ascoltato con attenzione le osservazioni e le preoccupazioni espresse dalla comunità scolastica, ribadendo la centralità della scuola come presidio fondamentale per il territorio e la necessità di garantire ambienti sicuri, moderni e adeguati alle esigenze formative degli studenti.

Il candidato ha inoltre manifestato la volontà di farsi carico della problematica, proponendo di valutare una soluzione strutturale e definitiva attraverso la possibile allocazione della scuola nell’area di Valverde, all’interno degli spazi dell’ex magistrale, attualmente oggetto di riqualificazione.

“È indispensabile garantire agli studenti condizioni adeguate e stabili per lo svolgimento della didattica – ha dichiarato Ezio De Rose – e su questo punto mi assumo un impegno preciso: lavorare da subito per arrivare a una soluzione definitiva che superi l’attuale fase di disagio e restituisca alla comunità scolastica spazi all’altezza delle sue esigenze.”