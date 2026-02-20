Enna, Scuola di Formazione Politica Colajanni: chiusura con dibattito sulla riforma della giustizia

PUBBLICITÀ

Doppio appuntamento mercoledì 25 febbraio 2026 a Enna, nella sede di Formazione S.P. (via Libertà 81), per la Scuola di Formazione Politica “Napoleone Colajanni”, con un incontro di approfondimento sul referendum sulla riforma della giustizia e, a seguire, la chiusura della prima edizione del percorso formativo.

PUBBLICITÀ

Alle 17:30 è in programma il confronto dal titolo “Referendum sulla riforma della giustizia. Le ragioni del Sì e quelle del No”. Introduce Valentina Rizzo (Direzione Centro Studi Med. Mez.). Intervengono Roberto Valenti, presidente della sezione TAR Sicilia – Palermo, e Giuliana Conte, segretaria della Camera Penale di Enna “Avv. Francesco Tavella”. Modera Tiziana Tavella, presidente di Assostampa Sicilia.

Alle 19:00 si terrà la chiusura della SFP “Napoleone Colajanni”, con la consegna degli attestati di partecipazione, i ringraziamenti alle istituzioni e agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e un riconoscimento ai pittori Tiziana Dee Arena, Vittorio Gallina, Ornella Gullotta e Aldo Petralia, che doneranno al Centro Studi Med. Mez. alcune opere realizzate nell’ambito di “Affinità Elettive”, in occasione della mostra “L’arte pittorica incontra il pensiero di Napoleone Colajanni”, organizzata insieme all’associazione Libri&Altrove. La serata si concluderà con una degustazione di prodotti del territorio offerta dalla CNA di Enna.