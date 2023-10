Enna: “Scuola che promuove Salute”, concluso corso di formazione

PUBBLICITÀ

Si è appena concluso il corso di formazione promosso dal Dipartimento Materno-Infantile dell’ASP di Enna e rivolto agli insegnanti referenti di tutte le scuole che hanno manifestato la volontà di aderire al programma “Scuola che promuove Salute”, secondo le indicazioni del piano regionale di prevenzione e l’accordo siglato tra l’Assessorato alla Salute e l’Ufficio Scolastico.

Il corso, organizzato dal Servizio Materno Infantile dell’ASP diretto dalla Dott.ssa Loredana Disimone e dal Dirigente Scolastico Grazia Lo Presti, referente Rete IGEA -Scuole SHE Sicilia, si è articolato in due giornate, il 16 ottobre ad Enna presso l’Istituto professionale Alberghiero “Federico II” per gli istituti scolastici dell’area sud della provincia e il 18 ottobre a Centuripe presso l’IIS “Fortunato Fedele – sede associata IPSEOA Don Puglisi” per quelli dell’area nord con la presenza della Dott.ssa Gabriella Emma responsabile della Formazione ASP 4.

Il corso, aperto dai saluti dei dirigenti scolastici delle scuole alberghiere rispettivamente ad Enna dalla Prof.ssa Rosaria Di Prima e dal Prof. Pippo Lo Cascio a Centuripe, ha avuto l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti per la progettazione di percorsi e scelte per la giusta formazione di futuri cittadini in salute.

Il concetto dell’importanza della prevenzione nelle scuole è stato ben delineato dalla dott.ssa Loredana Disimone che ha aperto i lavori. La dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, referente del Piano di Prevenzione Regionale (PP1) “Scuola che Promuove Salute” dell’ASP di Enna, ha illustrato la Rete SHE che collega le istituzioni per un’azione sinergica ed efficace d’educazione sanitaria presso le scuole, evidenziando l’importanza del programma di prevenzione regionale che permette di pianificare tra “Scuola” e “Salute” un percorso congiunto e continuativo che include formalmente la promozione della salute, il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il Dott. Rosario Colianni, responsabile dell‘U.O. di Medicina Scolastica dell’ASP di Enna, ha presentato il “Modello della Dieta Mediterranea” e la sua grande importanza nella prevenzione di malattie da cattiva alimentazione e come modello da adottare per un corretto stile di vita. Difatti è importante riappropriarsi dei principi preziosi della dieta mediterranea, i cui benefici sono stati dimostrati scientificamente tanto da divenire nel 2010 patrimonio dell’UNESCO.

La parte informativa del corso si è conclusa con l’esposizione sull’importanza del sale iodato adottando lo slogan “Poco Sale ma Iodato”, a cura del collaboratore professionale sanitario dell’UO Medicina scolastica, Rina Catania.

L’accoglienza eccellente dei due istituti alberghieri, dove sono stati effettuati i corsi, e l’attiva partecipazione dei docenti referenti delle scuole e la partecipazione di tutti i dirigenti scolastici hanno reso efficace la riuscita dell’iniziativa con il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal programma “Scuola che Promuove Salute”. Un elogio particolare è stato espresso a tutti gli allievi degli istituti alberghieri per la loro bravura nella preparazione di specialità gastronomiche in tema di dieta mediterranea e per il loro servizio in sala.

La tappa successiva sarà quella di siglare un accordo di rete tra le scuole e sanità della provincia di Enna.