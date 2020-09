Enna: scuola a lutto, addio alla maestra Lina Barone

Un triste risveglio per l’Istituto comprensivo ennese Neglia-Savarese, la maestra Lina Barone non c’è più. Delicata nei tratti e nel modo con cui si accostava ai suoi alunni, sorridente e propositiva, preparata, gioiosa e riservata. In prima fila per le attività scolastiche curricolari ed extra. Lina si era spesa molto, negli scorsi anni, anche nell’organizzazione del “Premio giornalistico Emanuele Fonte”, della giuria faceva infatti parte. Con entusiasmo si era avvicinata al mondo del giornalismo, facendo partecipare i suoi piccoli alunni alle iniziative correlate. Difficile dimenticare la luce nei suoi occhi e l’affettuosità che riservava alle persone. Il mio personale cordoglio e quello della redazione va dunque alla mamma, alle giovani figlie Chiara ed Erika, il suo orgoglio, e al marito Alberto per la drammatica perdita. I funerali si terranno domani, martedì 8 settembre, alle ore 11,30 nella chiesa di Sant’Anna.

Angela Montalto