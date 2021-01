Enna: screening scuole secondarie, ecco il calendario nei comuni della provincia

L’ASP di Enna ha programmato l’attività di screening, tramite somministrazione di tamponi rapidi antigenici, per alunni e i docenti delle scuole secondarie, alla luce della ripresa prevista dell’attività didattica in presenza.

Le attività si svolgeranno secondo il calendario seguente:

Comune orario giorno Luogo Individuato Comune di Valguarnera 15:00 18:00 27-gennaio AVIS Valguarnera Comune di Gagliano 15:00 -18:00 27-gennnaio Istituto Tecnico Rita Levi Montalcini via Lo Giudice Gagliano Comune di Centuripe 09:00 13:00 28-gennaio Istituto Professionale Alberghiero Don Pino Puglisi Via Dante 1 Centuripe Comune di Regalbuto 15:00 -18:00 28-gennaio Istituto Tecnico Salvatore Citelli Via Palermo 78 Regalbuto Comune di Leonforte 9:00 – 13:00 29-gennaio Palazzetto dello Sport Contrada Mongiafora Comune di Agira 15:00 -18:00 29-gennai Via Circonvallazione Agira Centro fieristico Comune di Aidone 9:00 – 13:00 15:00 – 18:00 28-29 gennaio Area Siace Piazza Armerina Comune di Piazza Armerina 9:00 – 13:00 15:00 – 18:00 28-29 gennaio Area Siace Piazza Armerina Comune di Nicosia 9:00 – 13:00 15:00 – 18:00 30-gennaio Ex Educatorio Nicosia Comune di Troina 9:00 – 12:00 31-gennaio I.I.S.S. “E Majorana di Troina” Via Aldo Moro 147 Comune di Barrafranca 15:00 -18:00 31-gennaio Istituto Superire Giovanni Falcone Barrafranca Via Pio La Torre Comune di Enna 9:00 – 13:00 15:00 – 18:00 30-31 gennaio Pala Tenda Enna Bassa contrada Scifitello

La nota informativa è stata inviata ai Sindaci dei Comuni interessati con invito a comunicare l’iniziativa ai Responsabili degli Istituti Scolastici ricadenti nei territori di pertinenza e ad assicurare, come di consueto, collaborazione per logistica e organizzazione adeguate per lo svolgimento delle attività di screening.