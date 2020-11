Seconda giornata di screening con tamponi rapidi per studenti, familiari, personale docente e non docente nelle città di Barrafranca e Leonforte. Il personale medico e infermieristico del Dipartimento Prevenzione dell’ASP ha somministrato a Leonforte in totale 555 tamponi riscontrando 0 soggetti positivi. A Barrafranca, sono stati riscontrati 2 soggetti positivi a fronte di 360 tamponi rapidi eseguiti.