Enna: screening popolazione scolastica, 0 positivi a Leonforte, 2 a Barrafranca

Continua lo screening in provincia di Enna tramite tamponi rapidi Covid19 per studenti, familiari, personale docente e non docente delle scuole. Coinvolte, nella giornata di oggi, le città di Barrafranca e Leonforte.

Il personale medico e infermieristico del Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Enna ha somministrato a Leonforte 275 tamponi con 0 soggetti positivi rilevati.

A Barrafranca, sono stati riscontrati 2 soggetti positivi a fronte di 125 tamponi rapidi eseguiti.

Prosegue la campagna voluta dall’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in sinergia con l’ANCI e le Amministrazioni Comunali, per la ricerca del coronavirus attraverso l’impiego dei tamponi rapidi nei drive-in allestiti in molte città dell’Isola.