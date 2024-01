Enna: screening oculistico gratuito all’Unione Ciechi per adulti con patente

PUBBLICITÀ

Screening oculistico dell’Unione Ciechi per adulti con patente. L’iniziativa fa parte del progetto “Occhio alla Salute” che ha come obiettivo la prevenzione primaria e secondaria delle patologie oculari.

Autorizzato e finanziato dall’Assessorato della Famiglia – Dipartimento Regionale della Famiglia e Politiche Sociali della Regione Sicilia – il progetto, fatto proprio dal Consiglio Regionale Siciliano UICI Sicilia, sarà svolto in collaborazione con le sezioni territoriali dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) presenti in tutte le nove provincie siciliane.

Lo screening gratuito riguarderà particolarmente gli adulti con patente. Difatti, particolare attenzione viene data alla prevenzione degli incidenti stradali causati da una non buona visione: un automobilista su 14 ha un problema visivo che compromette la sicurezza alla guida e solo un automobilista su 10 è cosciente di avere problemi di vista.

Ad Enna le visite gratuite saranno svolte, presso l’attrezzatissimo ambulatorio dell’Unione Ciechi ubicato in via Alessandro Manzoni n° 33, mercoledì 10 gennaio. Per accedere alle visite occorre prenotarsi telefonando al numero 0935-500917, interno 26.