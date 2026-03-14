Enna: scomparso il defibrillatore del centro anziani di Pergusa

A Pergusa è scomparso il defibrillatore collocato nei pressi del centro anziani, l’unico punto di cardioprotezione presente nella zona. Il dispositivo era stato installato nel 2024 sul muro esterno della struttura, con l’obiettivo di garantire una tutela immediata della salute dei residenti.
Si tratta di un episodio particolarmente grave, anche perché il furto priva la comunità di uno strumento fondamentale per intervenire in caso di emergenza. L’accaduto si inserisce inoltre in una serie di recenti episodi di vandalismo registrati nella stessa area.
Resta comunque viva la speranza di recuperare il defibrillatore da parte del presidente del centro anziani Mauro Torregrossa: “Se si fosse trattato di una bravata invitiamo l’autore a lasciarlo anche in forma anonima o anche nelle vicinanze del centro affinché possa essere recuperato e, dopo gli interventi del caso, rimesso nuovamente a disposizione di tutti”, dichiara Torregrossa.