Enna, scomparso Franco Gulino: il ricordo di Crisafulli

PUBBLICITÀ

Di seguito il messaggio del sindaco Mirello Crisafulli per la scomparsa dell’imprenditore Franco Gulino.

PUBBLICITÀ

È scomparso il mio più grande amico, Franco Gulino. Compagno di scuola, di militanza politica e di avventure, con lui scompare una grande personalità dirigenziale d’azienda, sulla cui eredità politica e sociale esistono ancora tracce indelebili. Mi mancherà molto per la sua lungimiranza e passione. Il mio pensiero ora va a sua moglie Lina, alle sue figlie Laura ed Elisa e ai fratelli Liborio e Pippo, a cui voglio trasferire il mio affetto e la mia vicinanza in questo momento di grande dolore. Ciao Franco.