Enna: scomparso 77enne. I familiari chiedono aiuto per ritrovarlo

Scomparso il signor Angelo Arancio, i familiari chiedono aiuto per ritrovarlo alla comunità ennese anche tramite Facebook. Allertate anche le forze dell’ordine.

L’uomo settantenne soffre di demenza senile e potrebbe dunque aver perso il senso dell’orientamento. Di seguito il post di Giorgia e Elvira Ferraro, già condiviso da centinaia di persone.

“Oggi mio zio, Angelo Arangio, si e’ allontanato nei pressi di contrada Misericodia in Enna. NON RIUSCIAMO A TROVARLO.

Le autorita’ sono state avvisate, perche’ soffre di demenza senile.

Ha 77 anni, e’ alto 1,71m, indossa blu jeans, camicia a quadretti blu, maglioncino grigio, scarpe nere e coppola grigia.

Se qualcuno dovesse vederlo, per favore rispondete a questo post e contattate i Carabinieri di Enna”.