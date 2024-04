Enna: scomparsa Ing. Alvano, proclamato lutto cittadino

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna ha proclamato lutto cittadino per domani, venerdì 26 aprile, in concomitanza con la celebrazione dei funerali dell’Ing. Antonio Alvano, in segno di cordoglio per la sua scomparsa, unendosi al dolore dei familiari tutti e della comunità locale. I funerali dell’ex sindaco della città si svolgeranno alle ore 16 al Duomo.

PUBBLICITÀ

Saranno esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e in tutti gli uffici pubblici. I cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, sindacali sono invitati ad esprimere il dolore degli ennesi e l’abbraccio ai familiari dell’intera città; gli esercenti commerciali, artigianali e le imprese sono invitati alla chiusura dell’attività durante il corso della cerimonia funebre.