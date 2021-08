Enna: scomparsa dell’On. Lo Giudice, domani al Comune bandiere a mezz’asta

Tanti i messaggi di cordoglio dopo la notizia della scomparsa dell’On. Calogero Lo Giudice, politico ennese esponente di spicco della Democrazia Cristiana. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 al Duomo di Enna.

Il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, unitamente alla Giunta e al Consiglio Comunale, esprime il profondo cordoglio della città di Enna e sentimenti di vicinanza alla famiglia, per la scomparsa dell’On. Lo Giudice, illustre concittadino e già Presidente della Regione Siciliana.

“Viene a mancare – scrive il primo cittadino ennese – un punto di riferimento per la Città, un uomo perbene ed un politico che per noi deve essere da esempio”.

Nella giornata di domani, in segno di lutto, presso gli uffici comunali verranno esposte le bandiere a mezz’asta.

“Con la scomparsa dell’On.le Calogero Lo Giudice – ha comunicato il segretario provinciale del Partito Democratico ennese Vittorio Di Gangi – se ne va un pezzo di storia politica della nostra Città e non solo. Il Partito Democratico Ennese si associa al dolore della famiglia ed esprime profondo cordoglio per il caro defunto”.

“Con la scomparsa dell’On. Lo Giudice – scrive il gruppo consiliare di Italia Viva – se ne va un pezzo importante della storia della nostra Città. Uomo delle istituzioni dalla schiena dritta, moderato ed europeista che, in ogni prestigioso ruolo ricoperto, ha sempre inteso la politica come servizio nei confronti delle persone e dei più deboli. Italia Viva si unisce al cordoglio nei confronti della famiglia”.

“La politica siciliana e la collettività tutta – scrive invece Confartigianato Enna – perdono uno dei suoi più validi amministratori. Preparato e leale, un galantuomo di quella politica d’altri tempi per cui il bene comune è sempre stato prioritario. Carriera raggiante la sua, che ha lasciato ai posteri un ricordo di sana umanità oltre che esempio di una proba e retta amministrazione. L’associazione tutta porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia”.

Casa d’Europa di Enna a lutto per la perdita di uno dei suoi più stimati fondatori e primo storico presidente.

Tutti i soci, con in testa la presidente Cettina Rosso, partecipano al dolore della famiglia Lo Giudice per la dipartita dell’onorevole Calogero Lo Giudice, non solo socio fondatore e presidente emerito, ma amico affettuoso, uomo fine e capace di ascolto, punto di riferimento per i parlamentari europei e per i giovani che iniziavano a fare esperienza di studio con l’Erasmus.

Tanti i ricordi personali dei componenti della Casa d’Europa, primo tra tutti la fondazione stessa di questa realtà culturale attiva su più fronti a Enna da 25 anni: “La Casa d’Europa è nata grazie alla sollecitazione di Calogero Lo Giudice – ricorda Cettina Rosso – fu lui quel 9 novembre 1996 a spingerci a firmare la fondazione nello studio di un notaio a Siracusa. Calogero fu anche il nostro primo indimenticabile presidente. A lui dobbiamo tutto”.

Al dolore per la scomparsa di un amico, si aggiunge il dispiacere per la dipartita di un uomo “di rara finezza politica e grande umiltà, dotato di una tenace determinazione e carico di affetto per i suoi concittadini per i quali rimarrà sempre Calogerino”, aggiunge Cettina Rosso.

Calogero Lo Giudice lascia orme di chi ha perseguito in tutta la sua vita forti ideali etici, politici e civili.

“Accettò di divenire presidente della Regione Sicilia poco dopo la morte di Piersanti Mattarella, in anni difficili, assumendosi enormi responsabilità – sottolinea ancora la presidente della Casa d’Europa – una volta eletto a Strasburgo, si trasformò in un punto di riferimento per tutti i parlamentari europei per la sua grande capacità di sintesi politica. Fu anche docente universitario e sollecitò tanti giovani a portare avanti gli studi con i primi progetti Erasmus”.

Uomo di popolo, è ricordato per la sua capacità di ascolto, le sue parole di conforto, la malinconia unita al fine umorismo. La Casa d’Europa è vicina alla famiglia Lo Giudice che, come ricorda Cettina Rosso, “è stata sempre il sostegno del nostro grande amico, fondatore e presidente”.