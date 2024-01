Enna: scomparsa dell’imprenditore Gaetano Menzo, il cordoglio di Confartigianato

PUBBLICITÀ

Confartigianato è accanto ai cari dell’imprenditore Gaetano Menzo, nonché fratello del presidente provinciale Anaepa Confartigianato Salvatore Menzo, ed esprime il dolore e il cordoglio dell’intera associazione datoriale per una tragedia che ha sconvolto tutti.

“Siamo sgomenti – dice il presidente di Confartigianato Peter Barreca – di fronte alla morte di Gaetano, avvenuta in circostanze tragiche. Lo ricorderemo con grande affetto, come ricordiamo la sua voglia di fare, la dedizione al lavoro e alla famiglia, caratteristiche tutte che contraddistinguono l’imprenditore artigiano. Va alla famiglia il sincero cordoglio e le condoglianze, a nome di tutti i dirigenti dell’Associazione, nonché la vicinanza in questo momento di grande dolore”.