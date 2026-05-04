Enna: scomparsa del padre di Gaetano Savoca, il cordoglio dell’Ordine degli Agronomi e Forestali

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Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Enna, unitamente a tutti gli iscritti, esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza al collega Gaetano Savoca, per la tragica e prematura scomparsa del caro padre.

“In questo momento di grande dolore – comunica l’Ordine – l’intera comunità professionale si stringe attorno a Gaetano e alla sua famiglia, condividendone il lutto con rispetto e partecipazione. La figura del padre, uomo dedito al lavoro e ai valori della famiglia, lascia un ricordo vivo in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Alla famiglia Savoca giungano le più sentite condoglianze da parte del Consiglio e di tutti gli iscritti all’Ordine”.