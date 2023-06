Enna, Scillia: “Pieno appoggio al Sindaco”

Si pubblica dichiarazione del consigliere comunale del gruppo Liberamente ed ex assessore al Comune di Enna Biagio Scillia.

PUBBLICITÀ

Nei giorni trascorsi abbiamo assistito ad un evento politico tipico di ogni amministrazione comunale. Il Sindaco Dipietro ha ridisegnato i contorni della Giunta Municipale di Enna con la nomina di nuovi assessori, consequenziale esito di nuovi equilibri politici che si sono determinati. La delusione espressa da chi non si trova, per scelta o determinazione altrui, a ricoprire ruoli attivi in questa amministrazione poco c’entra con i temi che leggiamo sul giornale. Le donne dovevano essere valorizzate anche prima di questo rimpasto, così come chi si era speso in questa campagna elettorale e non era stato eletto. Ma sappiamo che questo non è il vero nocciolo della questione.

PUBBLICITÀ

Sulle regole fissate per questo avvicendamento si potrebbe contestare tanto e, personalmente, l’ho ampiamente fatto nelle opportune sedi, ma ritengo che, una volta stabilite le linee, le scelte di ognuno debbano muovere guardando oltre, al bene della città, a prescindere dal risentimento politico che al momento caratterizza le pagine di giornale.

E per questo, servono idee, azioni, progettualità condivise che guidano uomini e donne verso fini comuni. Ai cittadini non interessano le schermaglie tra gruppi politici che sino a poco prima stavano dalla stessa parte. Alla città servono strade adeguate e pulite, parcheggi, scuole, servizi.

Nel corso del mio assessorato, in questa e nella precedente amministrazione, ho lavorato tanto per temi a me cari che faranno parte dell’agenda politica della nuova Giunta Consiliare, condivisi dalle forze di centro destra presenti in Consiglio, dal nuovo assessore Ornella Romano, da me indicato, che si è impegnata di portarle avanti e dal Sindaco stesso al quale sono stati comunicati. Mi riferisco all’ampliamento del posteggio “Villa Pisciotto” ed alla progettazione del collegamento tra questo e il centro storico mediante la realizzazione della galleria e del percorso meccanizzato; all’ultimazione del progetto di gestione della sosta con la necessaria esternalizzazione, utile alla realizzazione dei posteggi multipiano ad Enna alta e ad Enna bassa, all’attuazione dell’approvata delibera sul randagismo, ed all’investimento sulle sterilizzazioni, e tanto altro ancora. Mi sono dimesso da Assessore, per difendere in aula questi progetti che porto avanti da 15 anni. Questi obiettivi per me sono una condizione prioritaria che mi tiene legato al nuovo riassetto politico. Io lotto per le idee non per le persone o il ruolo.

Pieno appoggio al Sindaco della città di Enna, fin quando i temi e gli obiettivi per i quali da sempre mi batto faranno parte dell’agenda politica.