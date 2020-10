Enna. Scillia: “La riconferma di Dipietro è la vittoria di una nuova classe politica”

Si riporta di seguito nota stampa del consigliere comunale Biagio Scillia in merito alle recenti elezioni amministrative nella città di Enna.

“Grande soddisfazione per la rielezione del Sindaco Maurizio Dipietro. Questa è la vittoria di una nuova classe politica che ha sempre creduto ad un progetto amministrativo alternativo, rispetto al passato, che è stato premiato dalla città. Attraverso la composizione della lista LibErameNte, alla quale ho partecipato con candidati che hanno apportato un contributo significativo, siamo riusciti con le altre forze politiche ad ottenere l’elezione di tre consiglieri che hanno, insieme a tutti gli altri candidati, concorso alla vittoria schiacciante del sindaco Dipietro. Rinnovo il mio ringraziamento per il risultato ottenuto che mi fa comprendere quanto sia stato apprezzato il lavoro che negli anni è stato portato avanti dall’amministrazione. Dal piano traffico al servizio navetta, passando dal car e bike sharing, alla Fiera di maggio e settembre, alla riduzione della tosap, per citare soltanto alcune delle cose alle quali personalmente mi sono dedicato da assessore negli ultimi tre anni che, da subito, hanno ottenuto il favore dei cittadini. Tanti passi avanti sono stati fatti. Il mio impegno rimarrà immutato e in questi anni certamente tanto altro sarà fatto, facendo anche in modo che ciò che già esiste venga migliorato nel tempo e ciò che è in itinere venga portato avanti”.