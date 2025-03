Enna, Scillia: “Da venerdì doppio senso di marcia in Via Pergusa”

PUBBLICITÀ

L’assessore alla viabilità del Comune di Enna Biagio Scillia ha annunciato che da venerdì sarà ripristinato il doppio senso di marcia in Via Pergusa.

“I lavori sono terminati – ha scritto Scillia – e, in attesa del collaudo finale, si sta provvedendo al restringimento della carreggiata”.

Sulla frana lungo la Sp 2: “Abbiamo appena adesso concluso il sopralluogo. I rocciatori inizieranno presto gli interventi per mettere in sicurezza l’area e organizzare il cantiere. Al momento non possiamo fornire una data precisa per la riapertura, ma lo svuotamento non ha causato danni gravi. Questo ci permetterà di agire rapidamente per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile”.