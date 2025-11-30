Enna: scienze della formazione primaria partecipa alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

PUBBLICITÀ

Gli studenti e le studentesse del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Kore di Enna hanno preso parte alla SERR 2025, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

All’interno dell’insegnamento di Didattica delle Scienze, è stato approfondito il tema dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), focus dell’edizione di quest’anno. L’obiettivo del percorso formativo è fornire agli studenti competenze di base per promuovere azioni orientate alla creazione o al rafforzamento di sistemi sostenibili, capaci di mantenere il valore dei materiali il più a lungo possibile, ridurre lo spreco di risorse e limitare la produzione complessiva di rifiuti.

Particolare attenzione è stata dedicata ai rifiuti elettronici, la cui produzione mondiale è stimata in oltre 62 milioni di tonnellate l’anno. La loro gestione corretta rappresenta una delle principali sfide della transizione ecologica, a causa dell’elevato impatto ambientale associato.

Agli studenti sono stati inoltre forniti strumenti operativi per progettare e realizzare percorsi didattici destinati alla scuola dell’infanzia e primaria, con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni al valore delle risorse naturali e all’importanza di scelte consapevoli, responsabili e sostenibili.

«La SERR, ormai dal 2009, per una settimana ogni novembre, prevede in tutta Europa attività di pulizia e di sensibilizzazione basata sulle 3 R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) con l’obiettivo primario di sensibilizzare tutti (Istituzioni, produttori, consumatori e gli altri stakeholder) sulla corretta gestione dei rifiuti, compresi quelli elettronici» spiega la biologa Rosa Termine, docente presso la Kore «. Proprio per i RAEE la strada è ancora in salita dato che, da un sondaggio Ipsos, risulta che un italiano su tre non conosce come smaltire tali rifiuti e la maggior parte delle persone accumula dispositivi elettronici in casa di scarso o nullo utilizzo. Per raggiungere poi il target europeo del 65% di raccolta, l’Italia deve compiere ulteriori inderogabili ed importanti sforzi finalizzati a smaltimento e riciclo dei RAEE quali risorse da reinserire nell’economia circolare; infatti, tra i Paesi UE, il nostro si posiziona al 20° posto con 8,6 kg/annuo di rifiuti elettronici smaltiti per abitante a fronte della Bulgaria, primo in classifica con 17,9 kg/anno/persona».