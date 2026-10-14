Enna Schools, One Europe: alla Galleria Civica una giornata dedicata a Erasmus+

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Venerdì 16 ottobre, a partire dalle 9, la Galleria Civica ospita la tappa cittadina di “Enna Schools, One Europe”, una giornata dedicata all’Europa, alla cittadinanza attiva e alle opportunità del programma Erasmus+. All’iniziativa partecipano tutte le scuole della città, l’Università degli Studi di Enna Kore e l’assessorato all’Istruzione del Comune, guidato dall’assessore Marinella Adamo.

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L’obiettivo è mettere in rete scuola, università e istituzioni del territorio. La giornata vuole favorire il dialogo tra le diverse realtà educative e dare spazio ai giovani, protagonisti nella costruzione di una società aperta e inclusiva, consapevole della propria identità europea.

Il programma alterna momenti di festa e di confronto. Alle 12 è in calendario un flash mob internazionale, musica e movimento per raccontare lo spirito di unità e di appartenenza all’Europa. Gli studenti si cimenteranno poi in un’attività di orienteering a tema europeo, pensata per allenare collaborazione, ingegno e lavoro di squadra.

Spazio anche all’approfondimento, con tavoli tematici dedicati alla mobilità internazionale, alla sostenibilità, all’inclusione, alle competenze digitali, alle lingue e al dialogo interculturale. Sono questi i temi su cui il programma Erasmus+ offre a studenti e docenti occasioni di studio, formazione ed esperienza all’estero.

La giornata si chiuderà con un dj set aperto a studenti, docenti e partecipanti, un momento di socializzazione per celebrare la ricchezza delle diversità e il valore dello stare insieme.

“Vogliamo che i ragazzi di Enna conoscano da vicino le opportunità che l’Europa mette a loro disposizione – ha dichiarato l’Amministrazione – e che le vivano come una possibilità concreta di crescita personale e professionale. Portare insieme scuole e università in un’unica giornata significa rafforzare il legame con il territorio e offrire ai giovani uno spazio di partecipazione, confronto e scoperta, nel segno della cooperazione e della solidarietà”.