Enna, Schilirò (Fp Cgil): “Meno folclore e più azioni concrete per proteggere le donne vittime di violenza”

In occasione del 25 novembre, il Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil di Enna, Alfredo Schilirò, interviene con una nota.

«Anche quest’anno si ricordano le donne vittime di violenza. Ma il problema risiede nel fatto che questo anniversario viene vissuto dalle istituzioni solo con iniziative di folclore, come per purificare la coscienza per tutto quello che non si fa!!! – scrive Schilirò . Si inaugurano panchine, si impastiscono convegni, si sponsorizzano scarpe rosse, ma non si fa nulla per salvare le donne dall’inferno e soprattutto le strutture che accolgono le vittime vengono lasciate sole».

Il Segretario ricorda come le normative, incluso il “codice rosso”, abbiano messo al centro della politica il tema della violenza di genere, ma evidenzia come «siano ancora troppi i nodi scoperti».

«Per contrastare la violenza domestica, quella sessuale e le molestie sul lavoro – aggiunge Schilirò – serve una trasformazione culturale che coinvolga tutte e tutti, a partire dai più giovani, con l’inserimento nei programmi scolastici dell’educazione all’affettività e l’abbattimento degli stereotipi di genere già dalla scuola dell’infanzia. Serve un piano straordinario sull’occupazione femminile che favorisca l’autonomia economica delle donne, spesso impossibilitate a rendersi libere dalla violenza. Ma serve, altresì, che vengano potenziati i centri che salvano le donne dai carnefici. È di fondamentale importanza che vengano rafforzate le Cooperative Sociali che si prendono cura delle vittime».

Schilirò denuncia inoltre il mancato pagamento delle rette da parte degli enti pubblici: «Constatiamo che i lavoratori delle Cooperative che gestiscono le strutture protette per le donne vittime di violenza, gli operatori che con spirito di solidarietà si adoperano per creare inclusione sociale e lavorativa, non vengono retribuiti da diversi mesi perché gli Enti Pubblici non saldano le rette. Queste carenze sono diventate ormai prassi in Sicilia e anche in provincia di Enna».

Il Segretario richiama anche il mancato rispetto delle disposizioni della Legge 328/2000: «Le Coop Sociali che accolgono le donne vittime di violenza sono in difficoltà perché i comuni di residenza delle donne non pagano le Cooperative stesse, contravvenendo alla legge che dispone che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica».

Schilirò ricorda quanto il percorso di accoglienza possa cambiare la vita delle vittime: «La donna che si affida a tale percorso riesce a raggiungere dei traguardi: le vengono offerte opportunità lavorative, i figli iniziano stabilmente e serenamente a proseguire il percorso scolastico, prima inevitabilmente compromesso da una critica situazione familiare. Ecco quindi che entrano in campo i gestori della struttura ospitante cui spetta il compito dell’ascolto del tragico vissuto della donna maltrattata, dell’assistenza legale, delle azioni di riconquista dell’autostima e della dignità della stessa e dei figli minori».

Infine, nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza di genere, Schilirò conclude con un appello alla politica: «Oggi 25 novembre, se la politica desidera dare delle risposte concrete alle vittime, deve muoversi velocemente per rafforzare il sistema della cooperazione al fine di cercare di dare dignità sociale alle lavoratrici operanti a sostegno delle donne vittime di violenza».