Enna: scende il numero dei ricoveri per Covid

In data odierna, venerdì 18 dicembre, i pazienti Covid ricoverati all’ospedale Umberto I sono 31 nell’area delle Malattie Infettive, di cui 4 a bassa intensità di cura presso l’Ospedale di Leonforte, 9 nella Semintensiva e 3 in Terapia Intensiva. Si registra, negli ultimi tre giorni, la netta prevalenza del numero dei dimessi rispetto ai nuovi ricoveri: 13 dimessi a fronte di 6 nuovi ingressi.

Dagli inizi di novembre, i decessi assommano a 37 mentre il totale dei dimessi è pari 162.

L’Asp comunica che le nuove misure adottate per il sostegno psicologico ai cittadini in isolamento e in quarantena per il Covid sono in corso di applicazione e destano approvazione e interesse nell’opinione pubblica. Al via ormai da due giorni anche il controllo, tramite il tampone rapido, di chi arriva in uno dei Comuni che costituiscono il bacino territoriale dell’ASP di Enna, i venti comuni della Provincia più Capizzi.