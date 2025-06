Enna: scarcerato l’ex assessore regionale Paolo Colianni

PUBBLICITÀ

L’ex assessore regionale alla famiglia Paolo Colianni, medico e psicoterapeuta, condannato con rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale su minore al di sotto dei 14 anni, agli arresti domiciliari dal gennaio del 2024, è stato scarcerato.

Come riporta l’Ansa, la richiesta è stata avanzata dalla Procura di Enna e il gup ha revocato i domiciliari, rimettendo in libertà il politico.

La procura generale ha nel frattempo fatto ricorso in Cassazione contro la concessione delle attenuanti generiche e l’irrogazione di una pena ritenuta troppo bassa.

La difesa dello psicoterapeuta non ha proposto appello e questo gli potrà consentire, in caso di rigetto del ricorso in Cassazione, di usufruire di un ulteriore sconto di pena di un terzo.