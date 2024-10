Enna: scambio culturale tra territori, la Pro Loco accoglie Racalmuto

PUBBLICITÀ

La Pro Loco di Enna continua a promuovere con successo iniziative di interscambio culturale tra diverse realtà locali, creando sinergie significative con altre Pro Loco siciliane. Negli anni la Pro Loco ennese ha accolto numerose delegazioni da tutta la Sicilia, e ha formalizzato gemellaggi con località come Noto e Palazzolo Acreide.

Nella giornata di ieri è stata la volta della Pro Loco di Racalmuto: circa 130 visitatori hanno esplorato la città, accompagnati dalla Pro Loco di Enna. I visitatori hanno avuto modo di conoscere alcune delle principali bellezze del territorio, come la chiesa di Santa Chiara, il Duomo, la chiesa di San Michele e il Museo Varisano.

E le iniziative non si fermano qui: la Pro Loco di Enna sta già preparando un evento di accoglienza per metà dicembre, quando un folto gruppo di visitatori provenienti da Palermo e dintorni si recherà ad Enna per un weekend all’insegna della cultura e del divertimento.

“Questo è lavorare per il territorio – comunica la Pro Loco di Enna – lavorare in sinergia creando rapporti di amicizia e cortesia con la politica dello ‘scambio di visite’ fra pro loco siciliane e non solo, un gran lavoro che porta i suoi frutti”.