Enna, scambio culturale Italia-Francia: accolte al Lincoln le studentesse del progetto Trans’Alp

Si è svolta la cerimonia di accoglienza delle studentesse francesi partecipanti al progetto di mobilità Trans’Alp, ospitate dall’Istituto Lincoln di Enna nell’ambito di uno scambio culturale tra Italia e Francia.

Le studentesse provengono dal Sud della Francia — tra la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, le Alpi francesi e la città di Lione — e sono state accolte dalle loro corrispondenti italiane, che a loro volta vivranno la stessa esperienza nel Paese d’oltralpe nelle prossime settimane. Il progetto è coordinato dalle docenti Rosalia Dicara e Viviane Errigo.

La cerimonia di benvenuto si è aperta con l’esecuzione degli inni nazionali francese e italiano e dell’inno regionale siciliano, interpretati dal coro dell’Istituto insieme alle studentesse dei due Paesi.

A seguire, alcune studentesse francesi e italiane hanno eseguito il brano “Dernière danse” della cantante Indila. Durante la mattinata è stato inoltre proiettato un video dedicato all’esperienza di Anaïs, studentessa francese che aveva già partecipato al progetto lo scorso anno e che è tornata in Italia grazie al programma Erasmus+.

Spazio anche alla proiezione del video dello spettacolo teatrale “La macchina scopre il cuore”, realizzato nell’ambito di un progetto PON e andato in scena nei giorni scorsi al Teatro Francesco Paolo Neglia, con il coinvolgimento di studenti impegnati nello studio di diverse lingue straniere. Responsabili del progetto sono state le docenti S. Castagna, C. D’Agristina, V. Vicari, A. Manna, R. Dicara e V. Errigo.

La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione alle studentesse coinvolte nello scambio.

Il progetto Trans’Alp è attivo da diversi anni nell’Istituto e registra una partecipazione crescente, offrendo agli studenti l’opportunità di vivere esperienze di mobilità internazionale e di confronto interculturale.