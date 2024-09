Enna: “Save the Lake Fest”, un evento per la rinascita del Lago di Pergusa

PUBBLICITÀ

“Insieme si può”, con questo slogan l’amministrazione comunale di Enna mette al centro del dibattito cittadino la conca pergusina con il suo prezioso lago avviando venerdì alle ore 10,30 il “Save the Lake Fest”.

PUBBLICITÀ

“Un appuntamento – spiega il neo assessore ai beni cultuali e allo spettacolo Mirko Milano – che vuole essere un momento sia di riflessione e proposta ma anche di divertimento, perché il destino del lago e della conca pergusina è nelle mani delle istituzioni ma anche di ogni singolo cittadino e tutti siamo chiamati a contribuire alla sua rinascita”.

Il festival, quindi, si aprirà alle ore 10,30 presso il Parco Proserpina (Forestale), antistante l’ingresso principale dell’autodromo dove, alle ore 11, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Pergusa, quale futuro?” e che vedrà la partecipazione oltre che del Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, del Prefetto di Enna, della deputazione nazionale e regionale, del Commissario del Libero Consorzio, dell’Assessore Regionale all’energia e ai servizi di Pubblica utilità, Roberto Di Mauro, nonché del Presidente regionale dell’ordine dei geologi, Mauro Corrao, del Dirigente dell’Azienda Forestale di Enna, Angelo Carbone, e di Giuseppe Amato, in rappresentanza di Legambiente Sicilia.

“Abbiamo ritenuto opportuno riunire attorno ad un tavolo – spiega ancora Mirko Milano – tutti gli attori, istituzionali e non, in grado di offrire un contributo concreto nella formulazione di una strategia concreta di salvezza e rinascita del lago”.

A seguire, alle ore 17, spazi legati al cineforum, alla lettura e ad un laboratorio di educazione ambientale per bambini, mentre alle ore 18,30 sarà inaugurata una mostra pittorica e fotografica a tema.

Infine l’appuntamento con lo spettacolo che vedrà l’esibizione, a partire dalle ore 20,30, del gruppo degli Isteresi e alle 21,30 del performer ennese Davide Campisi.

“Sono contento di poter dare vita a questo spazio naturale-culturale del Parco Proserpina – dichiara il regista ennese Davide Vigore – all’interno del Progetto Save the lake fest e ringrazio i partner Ente Forestale, Libero Consorzio per la concessione degli spazi e il Comune di Enna che ha finanziato il progetto del parco su iniziativa dell’Associazione Culturale Visco film, che proseguirà con gli eventi, all’interno del parco stesso, per tutto il mese di settembre”.

“Con questa iniziativa – commentano gli assessori con delega su Pergusa, Rosario Vasapollo, e all’ambiente, Giancarlo Vasco – uniamo le forze per sostenere, idealmente e concretamente, l’avvio del percorso di rinascita del lago, quale obbiettivo prioritario dei prossimi mesi”.

“Il futuro di Pergusa – conclude il Sindaco Maurizio Dipietro – è intimamente legato al futuro della città. Per questa ragione abbiamo, in questi anni, concentrato i nostri sforzi sull’intera area e siamo pronti a fare la nostra parte per raggiungere l’obbiettivo della salvezza del lago chiedendo, al contempo, che enti ed istituzioni cointeressate facciano altrettanto”.