Enna: santuario San Giuseppe, donato quadro della beata Maria Cristina di Savoia

Nel santuario di San Giuseppe ad Enna ha avuto luogo la cerimonia di donazione dell’immagine votiva della beata Maria Cristina di Savoia, regina delle Due Sicilie, ricorrendo il decimo anniversario dell’annuncio con il quale il Pontefice Francesco autorizzava la promulgazione del decreto del miracolo attribuito a quella che viene invocata a Napoli col titolo di “Reginella Santa”. Il quadro, realizzato per interessamento dei cavalieri del vicariato degli ordini dinastici sabaudi della città, sarà in seguito traslato nella chiesa di San Giovanni Battista.

La cerimonia è stata preceduta dai saluti istituzionali del vicario per Agrigento, Caltanissetta ed Enna degli ordini dinastici di Casa Savoia, don Giacomo Zangara, della delegata regionale per la Sicilia dei convegni di cultura Maria Cristina di Savoia, prof. Flora Montana, e da una conferenza articolatasi con due relazioni sui temi “Maria Cristina di Savoia nella storia della dinastia sabauda e della Chiesa” e ”I Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia e il processo di beatificazione della Reginella Santa”.

Figlia di Vittorio Emanuele I ( il fondatore dell’Arma dei Carabinieri), sposa nel 1832 a soli vent’anni Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie: spentasi dopo aver dato alla luce il futuro Francesco II nel 1836, si impose all’attenzione delle popolazioni meridionali per la rigorosa vita religiosa e per la molteplicità di iniziative filantropiche e sociali di una modernità inaspettata alla pari dei “santi sociali” come San Giovanni Bosco.