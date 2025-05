Enna: Santo Trovato è il nuovo presidente di CNA Pensionati

PUBBLICITÀ

Santo Trovato, storico barbiere e pensionato della CNA di Agira, è stato eletto presidente della CNA Pensionati di Enna. Succede a Luigi Scavuzzo, che ha ricoperto l’incarico per otto anni.

«Sono stati otto anni in cui la CNA è cresciuta non solo nel numero degli iscritti, ma anche nella capacità di rappresentare temi sempre più rilevanti per la terza età» ha dichiarato Scavuzzo nel suo intervento. «Anche se ogni pensionato, appena finisce di lavorare, viene “assunto” in famiglia, ci siamo comunque occupati di temi cruciali come la sanità e le liste d’attesa».

All’incontro erano presenti numerosi ospiti che hanno discusso della tutela dei pensionati: l’avv. Gioacchino Comparato del Movimento Consumatori Sicilia, Tommaso Careri del Comitato Consultivo ASP, Francesco Termine dell’ASP di Enna, Rosario Alescio, amministratore delegato di Sisifo Assistenza Domiciliare Integrata, e la deputata Stefania Marino. Presenti anche i vertici di CNA Pensionati Sicilia: il segretario Mario Filippello e il presidente Raimondo Augello.

Secondo Stefano Montalbano, segretario dei Pensionati: «Sono stati otto anni molto impegnativi per la categoria, che ha dovuto affrontare la pandemia da Covid, l’introduzione dei nuovi strumenti digitali e la riorganizzazione del sistema sanitario. Ringrazio il presidente Scavuzzo per la passione e l’impegno con cui ha contribuito alla crescita dell’organizzazione, ottenendo risultati importanti».

Il neo presidente Santo Trovato si è soffermato in particolare sulla sanità e sulla partecipazione attiva degli anziani: «Che senso ha parlare di digitale se poi gli anziani, che sono i principali fruitori dei servizi, vengono ulteriormente penalizzati? Ad Agira, CNA Pensionati è stata un pungolo per la riapertura dell’ospedaletto» ha proseguito Trovato. «Voglio anche sottolineare il ruolo di partecipazione attiva che i pensionati della CNA svolgono, prendendosi cura dei giovani studenti all’uscita da scuola».