Enna: Sandro Salamone è il nuovo direttore della Coldiretti

Sandro Salamone, 43 anni di Aragona è il nuovo direttore della Coldiretti Enna. Succede a Gerardo Forina Rampolla che va a dirigere la federazione di Rovigo.

Sandro Salamone è laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie e durante la lunga attività lavorativa ha raggiunto una specializzazione in vari ambiti come la biologia e la botanica. È stato anche ispettore per produzioni biologiche e nella valutazione della qualità dell’ambiente naturale. Ha inoltre avuto vari compiti di sorveglianza, prevenzione e risanamento.

Dopo vari anni alla Coldiretti di Agrigento approda ora in una delle zone più produttive della Sicilia dove l’attività agricola rappresenta il fulcro di tutta l’economia.

“Gli impegni sono variegati – sottolinea il neo direttore – e con il contributo di tutti i dirigenti continueremo a far sì che i vari comparti siano redditivi per gli imprenditori agricoli”.

All’insediamento avvenuto durante il consiglio della Federazione insieme alla presidente, Giusy Fiumefreddo, hanno partecipato anche Paolo Giannini della Confederazione e il direttore regionale, Prisco Lucio Sorbo.