Enna, San Pitru vince il Palio della Settimana Federiciana. Si chiude con il Gran Corteo Storico

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La XX edizione della Settimana Europea Federiciana entra nella sua fase conclusiva. La giornata di ieri, sabato 4 luglio, ha visto in programma il Palio Federico II, con iniziative che hanno interessato piazze e vie di Enna alta.

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In Piazza Duomo si sono svolte le sfide di tiro con l’arco storico a cura della Compagnia Arcieri del Castello di Enna, guidata dal responsabile Gaetano Campisi. Successivamente, le attività si sono spostate lungo viale IV Novembre per i giochi medievali a squadre coordinati dalla UISP.

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A condurre la fase dei giochi sul campo è stato Mario Vaccaro, che ha scandito i ritmi delle gare. A contendersi il titolo sono stati i quartieri storici U Pupulu, Sant’Agustinu, Beddivirdi, San Pitru, ‘U Sarbaturi, I Funnurisi, ‘A Chiazza e San Tumasi. La gestione logistica e il coordinamento delle contese sul campo sono stati curati dai responsabili dei giochi dei quartieri, Giuseppe Castronovo e Silvestro Giamblanco.

A rappresentare l’amministrazione comunale è intervenuta la vicesindaca, onorevole Stefania Marino, che ha espresso la volontà della giunta di valorizzare e sostenere la manifestazione, partendo dal ruolo dei quartieri storici.

Nel corso della serata, a Porta di Janniscuru, si è svolta la rievocazione storica dell’arrivo dell’Imperatore Federico II a Castrum Johanni. Ad accoglierlo alle porte della città, insieme al Castellano Riccardus De Trentenaria, era presente l’assessore Marinella Adamo. Il Corteo Imperiale ha poi attraversato lo storico quartiere Fundrisi dopo la tradizionale accensione dei ceri del popolo presso la Chiesa dello Spirito Santo, fino al piazzale di San Sebastiano.

Al termine delle gare è stato proclamato il quartiere vincitore dell’edizione 2026: San Pitru. La serata si è conclusa con lo spettacolo di musica e fuoco della Compagnia Magma.

La manifestazione, promossa dalla Casa d’Europa di Enna, guidata dalla presidente Cettina Rosso, con la direzione artistica di Antonio Messina, prosegue oggi, domenica 5 luglio, con la giornata conclusiva. L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale, e vede la collaborazione dell’amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Marilisa Milano e Katia Randazzo, insieme a una rete di partner locali.

La mattina si è aperta alle ore 8.30 al Castello di Lombardia con il XII Trofeo Maria SS. della Visitazione, curato dagli atleti della Compagnia Arcieri del Castello di Enna, guidati da Gaetano Campisi, in collaborazione con la Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30, dalla Torre di Federico prenderà il via il Gran Corteo Storico Federiciano, con l’Imperatore Federico II e il Castellano Riccardus De Trentenaria, alla presenza dei gruppi storici e dei falconieri siciliani. Il corteo e gli abiti storici dell’Officina Medievale di Enna sono organizzati e curati da Ivana Antinoro.

La sfilata arriverà alle ore 20.00 al Castello di Lombardia, dove si terranno la consegna delle chiavi della città all’Imperatore Federico II e la premiazione del quartiere vincitore del Palio, accompagnata dall’esibizione dei gruppi ospiti.

La chiusura della XX edizione è prevista alle ore 21.00 nel piazzale antistante il Castello di Lombardia, con la cerimonia condotta da Elisa Di Dio e Mario Vaccaro. In programma rievocazione storica, giullari, musica e danze a cura dell’Officina Medievale di Enna, oltre allo spettacolo di musica e fuoco della Compagnia Magma. Sarà inoltre presente un’area food con prodotti tipici ennesi curata da Confartigianato e CNA di Enna.

Il programma di oggi, domenica 5 luglio

Ore 08.30 – Castello di Lombardia: XII Trofeo Maria SS. della Visitazione, a cura della Compagnia Arcieri del Castello di Enna, responsabile Gaetano Campisi, e della Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione.

Ore 18.30 – Torre di Federico: avvio del Gran Corteo Storico Federiciano, con l’Imperatore Federico II e il Castellano Riccardus De Trentenaria, alla presenza dei gruppi storici e dei falconieri siciliani.

Ore 20.00 – Castello di Lombardia: arrivo del Gran Corteo Storico Federiciano e consegna delle chiavi della città all’Imperatore Federico II. Premiazione del quartiere vincitore del Palio ed esibizione dei gruppi ospiti.

Ore 21.00 – Castello di Lombardia, piazzale antistante: cerimonia di chiusura della XX Settimana Europea Federiciana. Spettacolo di musica e fuoco a cura della Compagnia Magma. Rievocazione storica, giullari, musica e danze a cura dell’Officina Medievale di Enna. Area food di prodotti tipici ennesi a cura di Confartigianato e CNA di Enna.