Enna: Samot Catania ETS celebra dieci anni di attività nella giornata nazionale delle cure palliative

In occasione della Giornata nazionale delle cure palliative, la Samot Catania ETS ha organizzato una tavola rotonda che si è svolta ieri presso il Federico Palace Hotel di Enna. L’iniziativa è stata anche l’occasione per celebrare i dieci anni di attività nella provincia ennese.

L’incontro, moderato dalla psicologa Carmela Savoca, supervisore presso Samot Catania ETS, ha riunito professionisti del mondo sanitario, rappresentanti delle istituzioni, delle università, degli ordini professionali e del terzo settore, per un confronto sul valore delle cure palliative e sulla loro evoluzione.

Durante la tavola rotonda, i relatori hanno ricordato come oggi le cure palliative non riguardino più soltanto i pazienti oncologici, ma rappresentino un insieme di interventi complessi che coinvolgono molteplici patologie croniche e degenerative, richiedendo un approccio multidisciplinare e centrato sulla persona.

La dottoressa Paola Viola, anestesista e rianimatrice dell’Hospice dell’Umberto I, ha sottolineato che “ci vuole empatia nella gestione del fine vita, per garantire che anche questa fase possa essere vissuta con dignità”.

Alla tavola rotonda hanno preso parte, tra gli altri, il fondatore di Samot Catania ETS dott. Giulio Mellini, il prof. Barbanti (Università Kore di Enna), il dott. Paolo Lo Manto (ASP di Enna), rappresentanti degli Ordini professionali e delle amministrazioni comunali, tra cui il vicesindaco di Enna Francesco Comito.

Una serata per ricordare l’impegno di Samot Catania ETS nel promuovere una cultura delle cure palliative fondata su umanità, competenza e prossimità, a servizio dei pazienti e delle loro famiglie.