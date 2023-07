Enna: Salvo Amico è il nuovo presidente del Lions Club

In un’incantevole serata a Pergusa, lo scorso 13 luglio il Lions Club di Enna ha celebrato il tradizionale “Passaggio della Campana”, avvenuto tra il presidente uscente Luigi Messina e il presidente entrante Salvo Amico, alla presenza del presidente internazionale emerito, Prof. Giuseppe Grimaldi, e di numerosi soci e familiari.

“Questa – ha precisato il carismatico Prof. Grimaldi – è la sessantunesima cerimonia del passaggio della campana, e molte altre ne seguiranno, perché il club è particolarmente sorretto da un’intensa vitalità che lo rende fedele e costante interprete dei valori fondanti dei Lions”.

Dopo che Luigi Messina ha esposto i tratti salienti del suo anno sociale, Salvo Amico, nel congratularsi, ha voluto consegnargli il tradizionale “Martelletto”, in segno di riconoscenza della meritoria attività svolta.

Salvo Amico è un alto funzionario ispettivo della Polizia di Stato, in pensione. Ha conseguito la laurea in scienze dell’amministrazione e, per la sua importante anzianità di servizio, ha ricevuto la Croce di Bronzo nel 2012 e la Croce di Argento nel 2019. Nel 2021 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Attivo volontario donatore di sangue, si rivela un attento osservatore dei nostri tempi, dimostrando un’autentica vocazione filantropica.

Con queste basi ha impostato il suo programma d’azione, che ha esposto per grandi linee e con efficace scorrevolezza, non senza sottolineare l’intenzione di aggiornarlo, perfezionarlo e realizzarlo con la partecipazione di tutti i soci e con il sostegno del suo staff così formato: Enzo Vicari segretario, Enrico Borghese tesoriere e Anna Dongarrà cerimoniere.

“Questo programma – ha voluto rimarcare – è stato impostato nel segno della continuità, senza escludere, però, qualche spunto innovativo, perché l’innovazione, se in giusta misura, è sempre rivelatrice di avanzamento e aggiornamento”.

Il suo programma, pertanto, oltre a dare spazio ai temi e ai service istituzionali, prevede convegni pubblici su problematiche attuali di particolare interesse sociale: il fenomeno dell’immigrazione, per citarne uno dei tanti; un più incisivo coinvolgimento delle consorti dei soci nelle iniziative del Club è un altro punto fermo; molta energia sarà rivolta anche all’incremento dei soci.

Molto apprezzata è stata, infine, l’iniziativa strettamente personale del presidente, di donare ad ogni signora presente un’orchidea. E lo ha fatto assieme alla sua consorte Giulia Buono.