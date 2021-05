Enna: Salvino Bombara responsabile comunale di “Cambiamo”

È stato nominato responsabile comunale del partito “Cambiamo” di Enna Salvino Bombara, impiegato e sindacalista presso il Libero Consorzio Comunale di Enna. Salvino Bombara ha ringraziato Gaetano Di Maggio per la fiducia e ha così dichiarato: “Darò il mio contributo per cercare la soluzione ai tanti problemi che affliggono da troppo tempo la nostra città. Dobbiamo ripartire facendo leva sulle grandi potenzialità che il nostro territorio ci offre per superare questo momento di grande disagio socio-economico”.