Enna, Salvatore Ferlita a Mondoperaio per un incontro su «Americana» di Elio Vittorini

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Oggi, lunedì 23 novembre, alle 17:30 torna AMERICA, il ciclo di incontri dedicato ai rapporti culturali, sociali e politici tra Italia e Stati Uniti, presso l’Associazione Mondoperaio (via Ree Pentite 31, Enna).

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A guidare questo secondo appuntamento sarà il professor Salvatore Ferlita, docente di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università Kore di Enna, critico letterario del quotidiano La Repubblica e del mensile Segno. L’incontro è curato e moderato dal giornalista Concetto Prestifilippo.

Al centro dell’incontro “Americana”, la celebre antologia curata da Elio Vittorini, un’opera fondamentale per comprendere quanto la letteratura statunitense abbia contribuito a rinnovare l’immaginario culturale italiano.

Guidati dal professor Ferlita si affronterà un libro che racconta molto più di una stagione letteraria: un viaggio tra autori, storie e visioni che raccontano l’America, ma anche il modo in cui l’Italia ha imparato a guardarla, interpretarla e lasciarsi influenzare.

Un’occasione per riscoprire un libro importante e riflettere su un dialogo culturale che attraversa il tempo e continua a parlare al presente.

Alcuni testi relativi all’incontro saranno disponibili in sala grazie alla collaborazione con la libreria Mondadori di Enna.