Ieri sera un gruppo di ragazzi, Manuel Perna, Giuseppe Russo e Barbara Perna, hanno rinvenuto nei pressi di un hotel di Pergusa un gufo nano ferito. Il volatile è stato preso in cura dai ragazzi che nel frattempo hanno contattato Ennio Bonfanti del WWF Sicilia Centrale. Questa mattina Bonfanti ha preso in custodia il piccolo rapace di specie rara per le cure del caso.