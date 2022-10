In occasione della giornata della campagna Salvalarte 2022 in programma sabato, il Circolo Legambiente Erei di Enna organizza una giornata di archeologia pubblica con la visita aperta al cantiere di ricerca dell’Università di Siena presso il Castello di Lombardia. L’appuntamento è alle ore 10 al botteghino di ingresso del castello. Le visite potranno essere effettuate sino alle 13 in tre turni: ore 10, 11 e 12.