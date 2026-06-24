Enna, salute femminile: l’Umberto I partecipa all’Open Day sull’emicrania

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L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha preso parte all’Open Day sull’emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, l’iniziativa nazionale giunta quest’anno alla sua quarta edizione che ha coinvolto oltre 140 ospedali italiani accreditati con il Bollino Rosa, il riconoscimento attribuito alle strutture che si distinguono per l’attenzione alla salute femminile e di genere.

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Un appuntamento al quale l’ospedale Umberto I di Enna ha aderito volentieri in quanto presidio impegnato in modo continuativo nella tutela della salute delle donne, tanto da ottenere nel 2026 il conferimento di tre bollini rosa, il punteggio più alto assegnato dalla Fondazione.

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A rappresentare l’Azienda è stato il reparto di Neurologia e Stroke Unit, diretto dal dottore Salvatore Zappulla, la cui equipe, accanto alla consueta attività ordinaria, ha messo a disposizione tempo e competenze per visitare gratuitamente i pazienti affetti da emicrania.

Un gesto che racchiude il senso più autentico di queste giornate, il cui valore va ben oltre le ore di porte aperte, perché rappresentano un’occasione preziosa di divulgazione e di sensibilizzazione su una patologia ancora troppo spesso fraintesa.

L’emicrania, infatti, non è un semplice mal di testa passeggero, ma una malattia neurologica cronica e disabilitante, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la seconda causa di disabilità a livello globale, capace di compromettere il lavoro, le relazioni e la quotidianità di chi ne soffre.

Particolarmente significativa è la sua dimensione di genere. In Italia ne soffrono oltre sei milioni di persone, con una netta prevalenza femminile, circa il settanta per cento dei pazienti è donna, a causa del ruolo esercitato dagli ormoni sessuali femminili.

Diffondere una corretta conoscenza della malattia, soprattutto tra le donne, diventa quindi un obiettivo prioritario, in piena sintonia con la missione che Fondazione Onda porta avanti da anni, anche perché l’emicrania resta tuttora largamente sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con un concreto rischio di cronicizzazione quando non si interviene per tempo.

L’impegno dell’ASP di Enna non si esaurisce con l’evento. Presso il reparto di Neurologia dell’Umberto I è infatti attivo un ambulatorio dedicato alle cefalee, punto di riferimento stabile sul territorio per quanti convivono con questo disturbo e desiderano intraprendere un percorso diagnostico e terapeutico mirato. L’accesso avviene tramite prenotazione diretta, contattando il reparto al numero 0935-516620.